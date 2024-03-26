Назвал имя знакомого. Подросток из Омска позвонил в аэропорт и сообщил о теракте

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В пресс-службе омской полиции рассказали о ложном сообщении об угрожающей ситуации в международном аэровокзале Омска. Сегодня, 26 марта, после тщательной проверки территории аэропорта не было обнаружено объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью пассажиров.
Оказалось, что сообщение о якобы угрозе было оставлено подростком, который назвался чужим именем. Дело в том, что 16-летний школьник перед этим поссорился со своим знакомым во время онлайн-игры и решил таким образом его наказать.
После этого транспортные полицейские нашли и задержали виновника. В настоящее время в отношении подростка следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).