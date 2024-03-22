Пожар в ФАПе, грязный воздух и приближение настоящей весны. Омск сегодня

Сегодня утром в деревне Тавричанка Любинского района Омской области случился пожар в ФАПе. На место происшествия отправились сотрудники МЧС. Тушением занимались восемь человек, было задействовано две спецмашины. К моменту приезда спасателей, огонь уже перебрался на крышу строения. Примерно через час специалисты МЧС локализовали пожар. Как рассказали в пресс-центре ведомства, пламя охватило площадь в 104 кв м. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной отопительной печки.