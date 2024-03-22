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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

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Пожар в ФАПе, грязный воздух и приближение настоящей весны. Омск сегодня

22 марта 2024, 14:26
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области случился пожар в фельдшерско-акушерском пункте

Сегодня утром в деревне Тавричанка Любинского района Омской области случился пожар в ФАПе. На место происшествия отправились сотрудники МЧС. Тушением занимались восемь человек, было задействовано две спецмашины. К моменту приезда спасателей, огонь уже перебрался на крышу строения. Примерно через час специалисты МЧС локализовали пожар. Как рассказали в пресс-центре ведомства, пламя охватило площадь в 104 кв м. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной отопительной печки.

Огонь схватил кровлю. В Омской области из-за печи загорелся сельский ФАП
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Новость №2. Три дня в воздухе на территории региона не рассеивались вредные примеси

В Омской области три дня подряд, 19, 20 и 21 марта, объявляли режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Режим НМУ — время, когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси. Ранее он объявлялся в феврале, тогда загрязнению подвергся Центральный административный округ.

Снова дышим химией. В Омской области три дня подряд объявляли режим НМУ
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Новость №3. Стало известно, когда омичам ждать исчезновения снега

Синоптики спрогнозировали, когда в Омской области сойдет снег. С приходом весны высота сугробов начала уменьшаться даже в северных районах, однако пока это не сильно заметно. Снега станет ощутимо меньше в начале апреля. На его полный сход понадобится примерно две недели.

Настоящая весна. На выходных воздух в Омской области прогреется до +8 градусов
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