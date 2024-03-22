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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Омской области три дня подряд объявляли режим НМУ

Снова дышим химией. В Омской области три дня подряд объявляли режим НМУ

22 марта 2024, 13:05
Фото: 1MI

В Омской области три дня подряд объявляли режим НМУ

Режим неблагоприятных метеорологических условий — время, когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси.

В Омской области три дня подряд объявляли режим неблагоприятных метеорологических условий. О состоянии атмосферного воздуха 19, 20 и 21 марта рассказали специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Режим НМУ, или режим «черного неба», как его прозвали омичи — время, когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси. Ранее он объявлялся в феврале, тогда загрязнению подвергся Центральный административный округ.

Напомним, что скоро в регионе сильно поменяется погода. По сообщению синоптиков, стоит ожидать потепления до +8 градусов.

Настоящая весна. На выходных воздух в Омской области прогреется до +8 градусов
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#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Нму#Неблагоприятные условия#Анастасия Баянова
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