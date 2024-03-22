Снова дышим химией. В Омской области три дня подряд объявляли режим НМУ

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Омской области три дня подряд объявляли режим неблагоприятных метеорологических условий. О состоянии атмосферного воздуха 19, 20 и 21 марта рассказали специалисты Обь-Иртышского УГМС.
Режим НМУ, или режим «черного неба», как его прозвали омичи — время, когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси. Ранее он объявлялся в феврале, тогда загрязнению подвергся Центральный административный округ.
Напомним, что скоро в регионе сильно поменяется погода. По сообщению синоптиков, стоит ожидать потепления до +8 градусов.