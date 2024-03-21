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Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

иллюстрация

Настоящая весна. На выходных воздух в Омской области прогреется до +8 градусов

21 марта 2024, 07:00
Фото: Город55
иллюстрация

На выходных воздух в Омской области прогреется до +8 градусов

При этом ветер будет дуть больше с юга, так что омичи и гости региона смогут вдоволь насладиться прогулками.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили актуальный прогноз погоды на предстоящие выходные. По их данным, температура будет стремительно повышаться.

Завтра, 21 марта, ночью будет -5… -10 градусов, при прояснении — -16 градусов. В светлое время суток ожидается -1… +4 градуса со слабым снегом. При этом на дорогах может быть гололедица. Западный, юго-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В субботу, 22 марта, ночью термометр покажет -3… -8 градусов, но при прояснении будет -13. Воздух днем прогреется до +1… +6 градусов. Осадков не обещают, но по-прежнему возможна гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.

В воскресенье, 23 марта, ночью будет -3… -8 градусов и столько же, как и сутки ранее при прояснении. Температура воздуха днем составит +3… +8 градусов. Осадков не ожидается, но метеорологи предупреждают о гололедице. Возможен юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Кстати, до этого Город55 писал о том, какой была ушедшая зима. Она преподнесла омичам немало сюрпризов. В частности, на протяжении последних холодных месяцев температура «скакала» от самых низких отметок до самых высоких в термометре.

Со второй данностью зимы смириться сейчас сложнее, так как она имеет явные последствия. Речь идет про наполненные водой сугробы. В них так много жидкости, что синоптики беспокоятся. По сравнению с зимой 2022/2023 года воды больше до 50%. Почитать о непредсказуемой сибирской зиме можно по ссылке, представленной ниже.

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