Настоящая весна. На выходных воздух в Омской области прогреется до +8 градусов

Со второй данностью зимы смириться сейчас сложнее, так как она имеет явные последствия. Речь идет про наполненные водой сугробы. В них так много жидкости, что синоптики беспокоятся. По сравнению с зимой 2022/2023 года воды больше до 50%. Почитать о непредсказуемой сибирской зиме можно по ссылке, представленной ниже.