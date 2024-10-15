gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Весна

Выбрать дату
Октябрь
Астма из-за депрессии: как и почему стресс влияет на появление этой опасной болезни
15 октября, 05:24
Май
Тепло не за горами. В конце мая в Омске и области пройдут дожди с грозой
27 мая, 06:50
Апрель
Этой весной с омских улиц вывезли 500 КАМАЗов пыли и песка
Ежедневно сотрудники УДХБ собирают на городских дорогах 280 тонн грунта.
30 апреля, 08:13
Сезон охоты. С завтрашнего дня в Омской области разрешат отстреливать гусей и уток
С 15 по 22 апреля в регионе провели 208 рейдов и проверили более 50 охотников. В Калачинском районе обнаружили незаконную добычу лысухи. На нарушителей составили 14 протоколов и изъяли три ружья.
24 апреля, 07:32
«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области
Весна радует глаз не только птичьими трелями и зеленой травой, но и первыми цветами. Подснежники в Омской области не растут, но за городом и даже вблизи него вполне можно встретить робкие цветные «фонарики».
24 апреля, 05:27
Мимолетное лето. В Омскую область нагрянет внезапное похолодание
Почти 30-градусные выходные сменятся прохладой — по информации синоптиков, температура может упасть даже ниже нуля градусов.
21 апреля, 13:48
Весна. Омские синоптики поделились информацией о подъеме вод Иртыша
Весна для главной реки региона началась еще 24 марта — уровень воды растет уже почти две недели.
4 апреля, 05:36
Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
4 апреля, 02:48
Март
Пожар в ФАПе, грязный воздух и приближение настоящей весны. Омск сегодня
22 марта, 14:26
Настоящая весна. На выходных воздух в Омской области прогреется до +8 градусов
21 марта, 07:00
Ждем весну. Когда прокат электросамокатов вернется на улицы Омска
20 марта, 06:05
Мороз по коже. Оттепель в Омской области сменится 22-градусным похолоданием
18 марта, 12:00
Стало известно, когда омичам стоит ожидать по-настоящему весеннего потепления
16 марта, 12:20
Лед таит угрозу. В МЧС по Омской области рассказали об опасности выхода на лед весной
Не стоит верить одному лишь внешнему виду: с теплом меняется сама структура льда.
3 марта, 10:36
Мощный ветер и снегопады. Омичам рассказали о погоде в первую неделю весны
Но все равно, потепление уже чувствуется: находиться на улице будет комфортно.
3 марта, 03:48
Февраль
Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов
Тем не менее температура может держаться на уровне -20 градусов
26 февраля, 06:17
Долгожданная передышка. Феноменальные морозы покинут Омскую область
25 февраля, 03:37
Ранняя весна, отравленные косули и новые тарифы. Омск в воскресенье
4 февраля, 14:01
В Кузбассе сурки предсказали наступление весны
Вчера, 2 февраля, когда в Америке отмечают День Сурка, сурки в Буся и Муся в кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» решили не просыпаться.
3 февраля, 09:32
Январь
«Ленин жив». Омич расклеивал листовки интересного содержания на остановках города
26 января, 04:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика