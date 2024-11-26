gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Нму

Выбрать дату
Ноябрь
Затопление школы, грязный воздух и дополнительные авиарейсы. Омск сегодня
26 ноября, 14:05
«Дышать нечем»: в Омске вновь объявили режим «черного неба»
26 ноября, 02:50
Октябрь
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Снова нечем дышать. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
2 октября, 13:26
Закрывайте окна. Синоптики предупредили омичей о наступлении очередного режима НМУ
1 октября, 11:41
Сентябрь
Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
11 сентября, 12:52
В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности
10 сентября, 13:23
Опять задыхаться. Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ
9 сентября, 14:37
Август
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
31 августа, 04:39
Закрывайте окна. В Омске и области объявили режим «черного неба»
26 августа, 10:57
Выбросы и неприятный запах: омичей попросили не выходить на улицу
1 августа, 02:20
Июль
Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха
10 июля, 14:44
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
10 июля, 02:59
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
9 июля, 02:58
Июнь
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
14 июня, 02:57
Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ
Предупреждение о высокой концентрации загрязняющих веществ было объявлено ровно в полночь 9 июня.
9 июня, 03:18
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
3 июня, 02:47
Май
Режим черного неба, экстремальное похолодание и филиал зарубежного вуза. Омск сегодня
31 мая, 14:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика