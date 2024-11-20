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Режим нму

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Ноябрь
Грязный воздух, прерванный футбольный матч и город в тумане. Омск сегодня
20 ноября, 13:40
Октябрь
Вредно дышать. В Омске в очередной раз объявили режим НМУ первой степени опасности
16 октября, 02:56
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Снова нечем дышать. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
2 октября, 13:26
Закрывайте окна. Синоптики предупредили омичей о наступлении очередного режима НМУ
1 октября, 11:41
Сентябрь
Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
11 сентября, 12:52
В Омской области снова объявили режим «черного неба» первой степени опасности
10 сентября, 13:23
Опять задыхаться. Жителей Омской области предупредили о скором наступлении режима НМУ
9 сентября, 14:37
Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах
2 сентября, 05:39
Август
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
31 августа, 04:39
Вредные примеси. Омичи жалуются на ядовитый воздух
22 августа, 03:13
Опасно дышать. В омском воздухе вновь обнаружены вредные вещества
21 августа, 02:35
Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба
8 августа, 02:48
Выбросы и неприятный запах: омичей попросили не выходить на улицу
1 августа, 02:20
Июль
Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха
10 июля, 14:44
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
Предсказуемо. Сразу несколько предприятий травили омичей в период НМУ
Проверку проводили специалисты природоохранной прокуратуры.
9 июля, 11:06
Смерть ребенка на турнике, нелегалы в армии России и грязь в воздухе. Омск сегодня
5 июля, 15:00
Ароматы лета. В Омске второй день подряд введен режим НМУ
5 июля, 12:31
Задержите дыхание. В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра
Метеорологи рассказали, когда воздух станет более безопасным в областном центре, но это будет уже на следующий день.
4 июля, 15:58

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