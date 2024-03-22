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В Омской области из-за печи загорелся сельский ФАП

Огонь схватил кровлю. В Омской области из-за печи загорелся сельский ФАП

22 марта 2024, 06:27
Фото: МЧС РФ по Омской области

В Омской области из-за печи загорелся сельский ФАП

В фельдешрско-акушерском пункте при этом никто не пострадал.

Сегодня утром, 22 марта, в Омской области случился пожар. Примерно в девять часов загорелось медицинское здание. Это произошло в Любинском районе.

Сотрудников МЧС вызвали в деревню Тавричанка. Они приехали на улицу Школьную и увидели горящий фельдшерско-акушерский пункт. На его тушение приезжали восемь человек, было задействовано две спецмашины.

Когда пожарные приехали, огонь уже захватил всю крышу. Она обрушилась, но само здание осталось. Примерно через час специалисты МЧС локализовали пожар. Как рассказали в пресс-центре ведомства, пламя охватило площадь в 104 кв м.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной отопительной печки. Пострадавших в этом инциденте нет.

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