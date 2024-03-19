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Ледовое покрытие

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Март
Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня
19 марта, 14:43
Февраль
«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома
20 февраля, 13:16
Январь
Исправно не работают. В Омской области закрыли очередную ледовую переправу
Сейчас из-за изменений в погоде прекратили работу уже три ледовых дороги — Черлакская, Большереченская и Бородинская.
2 января, 07:09
Декабрь 2023
Временно недоступна. В Омской области закрыли «Бородинскую» ледовую переправу
По дороге какое-то время нельзя будет передвигаться из-за широкой трещины.
28 декабря 2023, 10:30
Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор
26 декабря 2023, 11:38
На любой вкус. Где в Омске можно покататься на коньках этой зимой
21 декабря 2023, 14:09
Доставайте коньки. В Омске начали заливать ледовые площадки во дворах домов
11 декабря 2023, 11:54
Этой зимой в Омске будет работать 23 ледовых площадки для массового катания
8 декабря 2023, 13:16
Не работал почти два года. В омской «МЕГЕ» скоро откроется крытый каток
1 декабря 2023, 14:00

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