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Бактерии

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Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня
19 марта, 14:43
2023
Осторожно. Диарея и рвота. В котлетах омской птицефабрики нашли опасные бактерии
28 ноября 2023, 11:16
2022
Гиблые земли. Под Омском обнаружили огромную свалку с опасными отходами
Почва загрязнена бактериями, содержание которых превышает норму до 100 тыс. раз.
26 октября 2022, 10:48
В Омске в пище нашли бактерию, вызывающую энцефалит и нарушения в развитии мозга
Россельхознадзор Омской области обнаружил патогенные бактерии в икре форели и полуфабрикате из курицы. Предприятия поставлены на контроль.
17 октября 2022, 16:18
Скандальный кондуктор, дата закрытия Н&M и зараженная почва. Главные новости Омска
Итоги дня — версия Города55.
6 сентября 2022, 13:56

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