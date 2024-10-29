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Управление Роспотребнадзора

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2024
Сезон ОРВИ продолжается. Омичей просят сделать прививку, чтобы не заболеть
29 октября, 06:38
В Омской области выявили два случая опасной инфекции
О заболеваемости туляремией в регионе рассказали специалисты Роспотребнадзора.
22 октября, 14:06
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в Омской области
На прошлой неделе омичи не заболевали из-за вирусов гриппозной этиологии.
22 октября, 12:51
Роспотребнадзор начал проверку в омской школе, где ребенку подали компот с червяком
25 сентября, 13:43
Опасность сохраняется. Клещи покусали почти четыре тысячи омичей с начал года
5 сентября, 13:10
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17
В пределах нормы. Более трех тысяч омичей пострадали от укусов клещей в этом году
19 июля, 11:54
Без заражений. С начала года от укусов клещей пострадали более полутора тысяч омичей
По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших от укусов клещей в этом году не превышает средних значений.
25 мая, 06:57
Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей
17 мая, 06:17
В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии питьевой воды во время паводка
18 апреля, 10:37
ОРВИ и COVID-19 отступают. Жители Омской области с приходом весны стали меньше болеть
За предыдущую неделю показатели заболеваемости существенно снизились.
20 марта, 12:02
Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня
19 марта, 14:43
Ожоги слесаря, голодная смерть пса и разваленный роддом. Омск в пятницу
8 марта, 14:00
Все лучше и лучше. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Данные о заболеваемости жителей региона за 9 неделю 2024 года предоставил Роспотребнадзор.
5 марта, 10:37
Продукция незаконна. В Роспотребнадзоре назвали компании, чью икру опасно употреблять
11 января, 08:37
2023
Возвращается каждые 3-5 лет. В Омской области зафиксировали вспышку опасной инфекции
21 декабря 2023, 11:12
В омских школах и детсадах нашли больше тысячи нарушений по организации питания
На организации наложили штрафы на сумму более 1,1 млн рублей.
30 октября 2023, 07:53
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
В Роспотребнадзоре объяснили, что такие продукты необходимо утилизировать, а магазину, уличенному в нарушениях, могут грозить штрафы и закрытие.
27 октября 2023, 01:57
Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с питанием в школе имени Язова
Ведомство заинтересовалось ситуацией после многочисленных жалоб в социальных сетях.
5 октября 2023, 12:39
Опасность есть до сих пор. Стало известно, сколько омичей пострадали от укусов клещей
27 сентября 2023, 10:39

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