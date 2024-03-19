Проигрыш. «Авангард» расторг договор с Михаилом Кравцом после игры с «Локомотивом»

Кстати, Кравец комментировал последний провал «Авангарда». Он отметил, что команда проиграла по всем моментам и ей стоит поставить оценку «кол». Добавим, что у омских хоккеистов будет возможность отыграться уже завтра, 20 марта. Еще одна игра в Ярославле запланирована на 22 число.