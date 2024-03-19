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иллюстрация

Проигрыш. «Авангард» расторг договор с Михаилом Кравцом после игры с «Локомотивом»

19 марта 2024, 09:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «Авангард» расторг договор с Кравцом после игры с «Локомотивом»

Хоккейный клуб быстро нашел замену и назначил исполняющего обязанности главного тренера.

Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с Михаилом Кравцом, который являлся главным тренером команды. Пресс-служба сообщила также о назначении исполняющего обязанности.

Пока что на должность назначили Сергея Звягина. Он сменил Кравца, возглавлявшего команда с ноября 2022 года. «Авангард» отмечает, что стороны пришли к единогласному решению о расторжении договора.

К слову, до этой «ястребы» два раза подряд проигрывали ярославском «Локомотиву». Первая игра закончилась со счетом 1:2 в пользу соперников, а вторая была проиграна «в сухую». Противник обыграл омскую команду со счетом 7:0.

Отставка главного тренера произошла в разгар плей-офф КХЛ. Третья игра серии с «Локомотивом» состоится уже в Ярославле. Пока что «Авангард» готовится к предстоящему матчу и проводит восстановительную тренировку. Четвертая встреча также состоится на льду противника.

Кстати, Кравец комментировал последний провал «Авангарда». Он отметил, что команда проиграла по всем моментам и ей стоит поставить оценку «кол». Добавим, что у омских хоккеистов будет возможность отыграться уже завтра, 20 марта. Еще одна игра в Ярославле запланирована на 22 число.

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