Проигрыш. «Авангард» расторг договор с Михаилом Кравцом после игры с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с Михаилом Кравцом, который являлся главным тренером команды. Пресс-служба сообщила также о назначении исполняющего обязанности.
Пока что на должность назначили Сергея Звягина. Он сменил Кравца, возглавлявшего команда с ноября 2022 года. «Авангард» отмечает, что стороны пришли к единогласному решению о расторжении договора.
К слову, до этой «ястребы» два раза подряд проигрывали ярославском «Локомотиву». Первая игра закончилась со счетом 1:2 в пользу соперников, а вторая была проиграна «в сухую». Противник обыграл омскую команду со счетом 7:0.
Отставка главного тренера произошла в разгар плей-офф КХЛ. Третья игра серии с «Локомотивом» состоится уже в Ярославле. Пока что «Авангард» готовится к предстоящему матчу и проводит восстановительную тренировку. Четвертая встреча также состоится на льду противника.
Кстати, Кравец комментировал последний провал «Авангарда». Он отметил, что команда проиграла по всем моментам и ей стоит поставить оценку «кол». Добавим, что у омских хоккеистов будет возможность отыграться уже завтра, 20 марта. Еще одна игра в Ярославле запланирована на 22 число.