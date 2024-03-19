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Выход на лед

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Март
Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня
19 марта, 14:43
Двоих не спасли. Шесть детей провалились под лед в Омской области
Последний случай провала под лед закончился благополучно, однако ребенок все же попал в воду.
19 марта, 11:53
Снял рюкзак и пошел. В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался
Специалисты МЧС рассказали, что в регионе фиксировали несколько случаев, когда дети погибали, попадая под лед.
19 марта, 06:36
Январь
Исправно не работают. В Омской области закрыли очередную ледовую переправу
Сейчас из-за изменений в погоде прекратили работу уже три ледовых дороги — Черлакская, Большереченская и Бородинская.
2 января, 07:09
Декабрь 2023
Еще одно фиаско. На переправе в Омской области под лед снова провалился трактор
26 декабря 2023, 11:38
Этой зимой в Омске будет работать 23 ледовых площадки для массового катания
8 декабря 2023, 13:16
Ноябрь 2023
Зима близко. В Советском округе Омска собираются залить 18 ледовых площадок
16 ноября 2023, 11:03
Апрель 2023
Опасный спорт. Омич прокатился на лыжах по апрельскому льду Иртыша
Спортсмен ехал в нескольких метрах от полыньи.
5 апреля 2023, 05:41

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