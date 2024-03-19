Лучше не есть. В омских хлебе, тортах и булочках нашли опасные бактерии

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что качество кондитерских и хлебобулочных изделий в Омской области стало значительно хуже. Они сравнивали данные 2022 и 2023 годов.
В прошлом году в продукции нашли 2,41% вредных и опасных бактерий, а пару лет назад — только 2,2%. Ведомство проверило в общей сложности провело 179 выездов на предприятия в 2023 году.
Представители Роспотребнадзора брали на исследование 1,6 тыс изделий. Из-за нарушений производства в прошлом году закрыли продажи 16 партий мукомольно-крупяных изделий, пять партий хлебобулочных и десять партий кондитерки.
В отношении нарушителей составили 21 протокол на общую сумму 765 тыс рублей и вынесли шесть предупреждений. Кстати, в ведомство обращались и сами омичи — было получено 38 жалоб.