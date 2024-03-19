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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

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Лучше не есть. В омских хлебе, тортах и булочках нашли опасные бактерии

19 марта 2024, 12:09
Фото: Город55
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Роспотребнадзор нашел в хлебе, тортах и булочках Омска опасные бактерии

В магазинах сразу же прекратили продажу этой сомнительной продукции, а производителям вынесли предостережение.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что качество кондитерских и хлебобулочных изделий в Омской области стало значительно хуже. Они сравнивали данные 2022 и 2023 годов.

В прошлом году в продукции нашли 2,41% вредных и опасных бактерий, а пару лет назад — только 2,2%. Ведомство проверило в общей сложности провело 179 выездов на предприятия в 2023 году.

Представители Роспотребнадзора брали на исследование 1,6 тыс изделий. Из-за нарушений производства в прошлом году закрыли продажи 16 партий мукомольно-крупяных изделий, пять партий хлебобулочных и десять партий кондитерки.

В отношении нарушителей составили 21 протокол на общую сумму 765 тыс рублей и вынесли шесть предупреждений. Кстати, в ведомство обращались и сами омичи — было получено 38 жалоб.

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#Общество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Жалобы#Новости#Правонарушения#Алина Ясинская#Качество изделий
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