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Регулярный чемпионат

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Июль
Автографы, шоу и хедлайнер. В «Авангарде» рассказали подробности презентации команды
Мероприятие пройдет 30 августа в G-Drive Арене, а 4 сентября «ястребы» откроют сезон с новосибирской «Сибирью».
30 июля, 10:34
Май
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
29 мая, 04:34
Март
Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке
Контракт с наставником расторгли после двух домашних поражений в четвертьфинале.
19 марта, 10:02
Февраль
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока
Исход поединка решит, с кем «ястребы» встретятся в первом раунде плей-офф.
26 февраля, 04:39
Битва лидеров Востока. Омский «Авангард» на домашнем льду примет «Металлург»
17 февраля, 01:18

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