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Овертайм

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Октябрь
«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
27 октября, 14:00
Долгожданная победа. Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
30 сентября, 18:03
Март
Битва за выход в полуфинал. «Авангард» проведет седьмой матч с «Локомотивом»
«Ястребы» проигрывали в серии со счетом 1:3, но сумели сравнять.
30 марта, 01:34
Кровавый теракт, трудности «Авангарда» и маршруты Левобережья. Главные темы недели
Воскресенье уже наступило — а значит и еженедельный дайджест «громких» тем недели снова здесь.
24 марта, 11:28
На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче
Счет в серии стал 1:3 в пользу ярославской команды.
22 марта, 18:56
«Это только один шаг»: тренер «Авангарда» Звягин — о победе над «Локомотивом»
«Ястребы» победили в овертайме со счетом 2:1. Для Сергея Звягина это был первый матч в статусе главного тренера.
21 марта, 04:21
Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке
Контракт с наставником расторгли после двух домашних поражений в четвертьфинале.
19 марта, 10:02
Обидное и неприятное поражение: тренер «Авангарда» — о первом матче с «Локомотивом»
Игра закончилась со счетом 1:2 во втором овертайме.
16 марта, 16:31
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф
«Ястребы» лидируют в серии 3:1. В случае победы в матче, команда выйдет в ¼ финала Кубка Гагарина.
9 марта, 02:49
Один шаг до четвертьфинала. Омский «Авангард» сыграет четвертый матч с «Ладой»
В настоящее время «ястребы» лидируют в серии со счетом 3:0.
7 марта, 03:56
Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.
3 марта, 15:31
Февраль
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев льда: «ястребы» уступили серию буллитов.
25 февраля, 05:00
Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»
После двух периодов омичи вели со счетом 2:0, однако тольяттинцы в третьей двадцатиминутке смогли сравнять, а после оказались сильнее в овертайме.
22 февраля, 18:38
Битва лидеров Востока. Омский «Авангард» на домашнем льду примет «Металлург»
17 февраля, 01:18
Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»
В нынешнем сезоне команды играли между собой дважды. В Омске сильнее были омичи — 3:2, в Екатеринбурге хозяева взяли реванш — 5:1.
15 февраля, 03:33
Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
Прошлая игра с «армейцами» из северной столицы закончилась победой «ястребов» со счетом 5:3.
6 февраля, 04:46
Январь
Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»
Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».
8 января, 10:12

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