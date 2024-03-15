Крепитесь. В Омской области за месяц поднялись цены на авиабилеты и места в плацкарте

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Омскстате представили актуальные данные о потребительских ценах в Омской области. Аналитики сравнивали информацию января и февраля 2024 года. Отдельно они рассмотрели динамику в сфере транспорта.
Так, за месяц заметно подорожали билеты на поезд в плацкарте (+29,2%). Также ощутимо выросли цены для желающих отдохнуть в Турции (+25%), Египте (18,8%) и в отдельных странах Юго-Восточной Азии (+7,5%).
Но подорожал отдых не только за границей, но и в России. На 9,6% увеличилась стоимость путевок на Черноморское побережье. А авиабилеты в экономкласс подскочили в цене ближе к концу зимы сразу на 24,6%.
Статистики также сравнили цены февраля 2024 и 2023 годов. По их наблюдениям, в прошлом году воздушный транспорт был доступнее. Подорожание за год случилось на 22,9%.
Выросли цены и в железнодорожном транспорте, на 13,9% за год. Не изменилась только стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, отмечается в инфографике Омскстата.