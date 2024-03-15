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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

иллюстрация

Крепитесь. В Омской области за месяц поднялись цены на авиабилеты и места в плацкарте

15 марта 2024, 08:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области за месяц подскочили цены на авиабилеты и места в плацкарте

По оценке аналитиков, осталась прежней только стоимость проезда в городском общественном транспорте.

В Омскстате представили актуальные данные о потребительских ценах в Омской области. Аналитики сравнивали информацию января и февраля 2024 года. Отдельно они рассмотрели динамику в сфере транспорта.

Так, за месяц заметно подорожали билеты на поезд в плацкарте (+29,2%). Также ощутимо выросли цены для желающих отдохнуть в Турции (+25%), Египте (18,8%) и в отдельных странах Юго-Восточной Азии (+7,5%).

Но подорожал отдых не только за границей, но и в России. На 9,6% увеличилась стоимость путевок на Черноморское побережье. А авиабилеты в экономкласс подскочили в цене ближе к концу зимы сразу на 24,6%.

Статистики также сравнили цены февраля 2024 и 2023 годов. По их наблюдениям, в прошлом году воздушный транспорт был доступнее. Подорожание за год случилось на 22,9%.

Выросли цены и в железнодорожном транспорте, на 13,9% за год. Не изменилась только стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, отмечается в инфографике Омскстата.

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