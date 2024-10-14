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Цены на билеты

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2024
Полгода ожидания. В омском ТЦ «Мега» снова заработал каток
14 октября, 09:12
2023
А отдых дешевле. В Омске выросли цены на овощи, бензин и легковые машины
13 октября 2023, 08:46
В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки
18 сентября 2023, 03:25
До 10,5 тысяч. Началась продажа билетов на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
«Ястребы» начнут регулярку игрой с новосибирской «Сибирью». Команды встретятся на льду G-Drive Арены в субботу, 2 сентября.
25 августа 2023, 10:08
В Омской области за месяц подорожали авиабилеты, но стали дешевле поездки в купе
В туристический сезон цены на самолеты эконом-класса подскочили сразу на 30%.
10 августа 2023, 06:42
Омичам стало известно расписание прогулочных маршрутов теплохода на День города
3 августа 2023, 09:27
Стартовала продажа абонементов на игры «Авангарда». Рассказываем, сколько стоит билет
Клуб представил несколько вариантов билетов.
2 августа 2023, 08:31

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