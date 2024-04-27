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На территории Омской области снова ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Жутко воняет химией. В Омской области снова действует режим «черного неба»

27 апреля 2024, 02:19
Фото: Город55

На территории Омской области снова ввели режим неблагоприятных метеоусловий

В атмосферном воздухе на территории региона не рассеиваются вредные примеси.

По информации синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в атмосферном воздухе на территории Омской области не рассеиваются вредные примеси. Из-за этого в регионе вечером 26 марта ввели режим «черного неба». Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 10.00 часов сегодняшнего дня.

Омичи, проживающие в Кировском, Советском и Центральном округе, со вчерашнего дня массово жалуются, что им нечем дышать. Большое количество таких сообщений появилось в паблике проект «Дыши! Омск».

«Дышать нечем какой день», — написала омичка Анастасия.
«В городе дышать нечем, но зато усиленно вырубают последние деревья и рощи. Строят дома. Для кого? Никому ничего не надо. Никто никого не проверяет», — отметила Юлия.
«На улице вонь невыносимая, гарью пахнет. СКК Блинова. Окна закрыты, а запах ощущается в квартире», — сообщила Людмила.

Напомним, что на выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешительных документов в Омске поймали 10 предприятий. Общий объем выбросов, по данным омской межрайонной природоохранной прокуратуры, превысил 20 тонн в год.

20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Выбросы#Жалобы#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Нму#Режим черного неба
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