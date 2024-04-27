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Быстро разбирают. На прилавках омских супермаркетов появились крошечные куриные яйца

27 апреля 2024, 04:49
Фото: 1MI
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В Омске на прилавках супермаркетов появились маленькие куриные яйца

Продукцию производят на Любинской птицефабрике и выпускают в упаковках по 30 штук.

В супермаркетах Омска начали продавать куриные яйца маленького размера (категория С3). Упаковки по 30 штук омичи заметили в магазине Eurospar, об этом сообщает НГС55.

Производством яиц категории С3 занимается Любинская птицефабрика. За упаковку из 30 маленьких яиц весом от 35 до 44,9 грамма нужно заплатить около 173 рублей.

По словам коммерческого директора торговой сети «Холлифуд» (в нее входят «Низкоцен», «Продукты 24 часа» и SPAR) Ирины Кропоткиной, такую продукцию поставляют в магазины небольшими партиями.

«Их поставляют в супермаркеты в очень маленьком количестве, поэтому их могут быстро разбирать. Их несут совсем молодые курицы», — цитирует слова Кропотников НГС55.

Ранее Город55 рассказывал, что в ФАС России призвали продавцов сдерживать цены на яйца в преддверии Пасхи и роста спроса на этот продукт.

В российском ФАС производителей яиц призвали сдерживать цены перед Пасхой
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Магазин#Торговля#Новости#Яйца#Супермаркет
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