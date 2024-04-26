Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В компании «Омск РТС» опубликовали график отключения горячей воды в 2024 году. Первые отключения начнутся 21 мая, они коснутся жителей Центрального округа.
Посмотреть, когда отключат воду, можно на сайте снабжающей организации по ссылке. Для этого необходимо вписать нужный адрес в поле для ввода.
«Если вы не нашли свой дом в графиках — обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение», — сообщается на сайте «Омск РТС».
Ранее Город55 рассказывал, когда в Омске отключат отопление.