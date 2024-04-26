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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

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Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду

26 апреля 2024, 07:22
Фото: 1MI
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Появился график отключения горячей воды в Омске

Первые отключения начнутся 21 мая.

В компании «Омск РТС» опубликовали график отключения горячей воды в 2024 году. Первые отключения начнутся 21 мая, они коснутся жителей Центрального округа.

Посмотреть, когда отключат воду, можно на сайте снабжающей организации по ссылке. Для этого необходимо вписать нужный адрес в поле для ввода.

«Если вы не нашли свой дом в графиках — обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение», — сообщается на сайте «Омск РТС».

Ранее Город55 рассказывал, когда в Омске отключат отопление.

Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
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