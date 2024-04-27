Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:51

Published Сегодня, 21:51

Modified Сегодня, 21:54

Updated Сегодня, 21:54

Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года

Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года

26 апреля 2024, 21:51
Фото: Город55
Из месяца в месяц природа преподносит сюрпризы в виде климатических аномалий. Но какой будет погода в мае на территории Омской области? Ответ — в материале Города55.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве регионов будет теплый май. Температура должна быть выше климатической нормы.

Заметное потепление в мае ожидается на 60-65% территории страны. По словам метеоролога, температурный фон выше привычных майских показателей прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на востоке Ставрополья, в Поволжье, на востоке европейской части России.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что погода в мае 2024 года порадует проживающих в Красноярском Крае и Западной Сибири, в том числе омичей. Жарче всего будет в Якутии и на Чукотке, пишет «Газета.ru».

На метеорологическом сервисе Mail.ru опубликован долгосрочный прогноз погоды на май 2024 года в Омске. В нем указывается, что с 1 по 5 мая температура будет «разгоняться», с +2 до +12 градусов.

Фото: pogoda.mail.ru

Согласно статистике за последние 16 лет, в конце весны на территории Омской области всегда очень тепло. Максимальная температура воздуха в мае этого года составит +24 градуса. Самым жарким и солнечным днем станет вторник, 7 мая.

Глава Гидрометцентра РФ Вильфанд добавил, что на большей части России осадки в мае будут в пределах нормы.

Непостоянство погоды. На майские праздники в Омскую область придет снегопад
Узнать подробнее
В России началась шестидневная неделя в 2024 году
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Россия#Потепление#Новости#Жара в Омске#Жара#Май#Роман Вильфанд#Жаркая погода
Подпишитесь
Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду
Сегодня, 07:22
В Омск на выходных придет по-летнему теплая погода
Сегодня, 04:55
На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей
Сегодня, 05:26
Пыточная в клубе. Стало известно, на что в 2023 году жаловались омские заключенные
Сегодня, 10:43
11 лет особого режима. Омского криминального «авторитета» отправили за решетку
Сегодня, 10:12
Снос деревьев и «благоустройство»: в омском депимущества рассказали о будущем парка
Сегодня, 08:33
"