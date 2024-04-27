Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года

Posted Сегодня, 21:51
Published Сегодня, 21:51
Modified Сегодня, 21:54
Updated Сегодня, 21:54
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве регионов будет теплый май. Температура должна быть выше климатической нормы.
Заметное потепление в мае ожидается на 60-65% территории страны. По словам метеоролога, температурный фон выше привычных майских показателей прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на востоке Ставрополья, в Поволжье, на востоке европейской части России.
Кроме того, Вильфанд рассказал, что погода в мае 2024 года порадует проживающих в Красноярском Крае и Западной Сибири, в том числе омичей. Жарче всего будет в Якутии и на Чукотке, пишет «Газета.ru».
На метеорологическом сервисе Mail.ru опубликован долгосрочный прогноз погоды на май 2024 года в Омске. В нем указывается, что с 1 по 5 мая температура будет «разгоняться», с +2 до +12 градусов.
Согласно статистике за последние 16 лет, в конце весны на территории Омской области всегда очень тепло. Максимальная температура воздуха в мае этого года составит +24 градуса. Самым жарким и солнечным днем станет вторник, 7 мая.
Глава Гидрометцентра РФ Вильфанд добавил, что на большей части России осадки в мае будут в пределах нормы.