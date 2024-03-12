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ФАС России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

12 марта 2024, 08:55
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила начать расследование в отношении авиакомпании S7 из-за цен на авиабилеты.

Причина расследования связана с предыдущим предупреждением ФАС о том, что у компании были различные цены на билеты в рамках одного и того же тарифа, при этом без каких-либо дополнительных услуг или изменений в расписании, пишет RT.

Кроме того, ФАС обнаружила, что у авиакомпании не было определенной коммерческой политики или другого документа, который бы регулировал процесс формирования цен. В связи с этим ФАС выдала предупреждение и потребовала разработать и согласовать соответствующий документ.

Однако авиакомпания не выполнила требования ФАС и попыталась оспорить законность предупреждения в суде. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС и решил возбудить дело в отношении авиакомпании S7.

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