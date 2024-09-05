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Билет на поезд

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2024
Первая победа «Авангарда», путешествие по Сибири и возвращение лета. Омск сегодня
5 сентября, 15:34
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан из Омска в 2024 году
22 июля, 06:00
Кричал матом на пассажиров. Омича высадили из поезда за неадекватное поведение
18 июля, 13:30
2023
В Омской области за месяц подорожали авиабилеты, но стали дешевле поездки в купе
В туристический сезон цены на самолеты эконом-класса подскочили сразу на 30%.
10 августа 2023, 06:42
В Омске на время праздников отменят две электрички
Информация обновлена.
6 марта 2023, 02:47
В Омской области из-за Дня защитника Отечества отменят две электрички
Изменения коснуться электричек, курсирующим между Омском и Калачинском.
15 февраля 2023, 06:00
В Омске возобновили продажу ж/д билетов до Симферополя
Продажа билетов открыта с 5 февраля 2023 года.
3 февраля 2023, 13:13
2022
До чего дошел прогресс. В омских электричках теперь можно оплатить проезд смартфоном
«Омск-пригород» запустил новый сервис оплаты проезда.
21 декабря 2022, 09:37
Смертоносные пути. В Омской области два человека попали под поезд и погибли
По обоим случаям идет проверка.
26 сентября 2022, 07:40

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