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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

иллюстрация

Борьба с ростом цен. Омичей предупредили о новом наказании за отмену заказов в такси

14 марта 2024, 07:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске снизят цены на поездки в такси за счет нового наказания для пассажиров

«Яндекс.Такси» будет стимулировать пассажиров не отменять заказы, чтобы сдержать рост цен.

«Яндекс. Такси» стремится к тому, чтобы уменьшить количество отмен заказов без необходимости, что поможет снизить рост цен за счет более оптимального использования времени водителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

ТаксиТакси
Такси
Фото: Город55

Стоимость такси зависит от соотношения спроса и предложения. Если водитель недоступен из-за нескольких заказов, спрос увеличивается, что приводит к росту цен. Отмены или дублирование заказа отбрасывают других пассажиров и увеличивают ожидаемое время.

приложение для заказа таксиприложение для заказа такси
приложение для заказа такси
Фото: Город55

Чем больше совершенных заказов, тем быстрее приезжает такси. Алгоритм не приравнивает отмены к вынужденным случаям, например, когда машина задерживается.

«Теперь водителю в первую очередь предложат заказ, который с большей вероятностью состоится. Новый алгоритм „Яндекс. Такси“ учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пассажира», — сообщили в пресс-службе.

«Яндекс Go» предупреждает всех о новых изменениях прямо в приложении. Количество отмен каждой поездки отображается в приложении, и все пассажиры могут увидеть это. К слову, эти изменения не зависят от прошлых отмен.

Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится
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