Борьба с ростом цен. Омичей предупредили о новом наказании за отмену заказов в такси

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:50
«Яндекс. Такси» стремится к тому, чтобы уменьшить количество отмен заказов без необходимости, что поможет снизить рост цен за счет более оптимального использования времени водителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Стоимость такси зависит от соотношения спроса и предложения. Если водитель недоступен из-за нескольких заказов, спрос увеличивается, что приводит к росту цен. Отмены или дублирование заказа отбрасывают других пассажиров и увеличивают ожидаемое время.
Чем больше совершенных заказов, тем быстрее приезжает такси. Алгоритм не приравнивает отмены к вынужденным случаям, например, когда машина задерживается.
«Теперь водителю в первую очередь предложат заказ, который с большей вероятностью состоится. Новый алгоритм „Яндекс. Такси“ учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пассажира», — сообщили в пресс-службе.
«Яндекс Go» предупреждает всех о новых изменениях прямо в приложении. Количество отмен каждой поездки отображается в приложении, и все пассажиры могут увидеть это. К слову, эти изменения не зависят от прошлых отмен.