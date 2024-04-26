Пыточная в клубе. Стало известно, на что в 2023 году жаловались омские заключенные

Чаще всего (26,1% обращений) заключенные жалуются на действие и бездействие сотрудников органов внутренних дел, следкома, прокуратуры и других правоохранительных органов в ходе досудебного производства по уголовным делам. На втором месте — жалобы на условия содержания в колониях и СИЗО, пытки и невозможность получить медпомощь. На третьем — несогласие с судебными актами и действиями суда при рассмотрении уголовных дел.