Пыточная в клубе. Стало известно, на что в 2023 году жаловались омские заключенные

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На пресс-конференции уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова сообщила, что в прошлом году заключенные оставили 153 жалобы, это на 92 меньше, чем годом ранее. Меньше стало и обращений от тех, кто сидит в следственных изоляторах: в 2022 — 151 обращение, а в 2023-м — 108.
Чаще всего (26,1% обращений) заключенные жалуются на действие и бездействие сотрудников органов внутренних дел, следкома, прокуратуры и других правоохранительных органов в ходе досудебного производства по уголовным делам. На втором месте — жалобы на условия содержания в колониях и СИЗО, пытки и невозможность получить медпомощь. На третьем — несогласие с судебными актами и действиями суда при рассмотрении уголовных дел.
По словам Ирины Касьяновой, каких-то вопиющих нарушений в колониях в 2023 году не выявили, но до идеала пока далеко.
«Когда мы посещаем учреждения и делаем замечания, на них тут же реагируют. Я еще не успеваю уехать, а мне докладывают, что можете посмотреть, все исправлено. Но это вопросы чисто бытового плана», — уточнила уполномоченный.
Пыточных, о которых в прошлом году сообщали правозащитники, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека нигде не обнаружили.
«Правозащитники писали, что в одной из колоний есть пыточная комната, которая расположена в кабине психологической разгрузки, на третьем этаже в клубе. Мы как раз выезжали туда вместе с представителями общественной палаты. Приехали, посмотрели и школу, и медицину, и питание. И потом я говорю начальнику колонии: „А теперь пойдемте на третий этаж“. Но для понимания, все колонии, как правило, двухэтажные. И в этой колонии третьего этажа нет», — рассказала Касьянова.
В прошлом году с визитами в исправительные учреждения и СИЗО уполномоченный вместе с подчиненными выезжали 46 раз. Лидерами по количеству обращений, отправленных осужденными в аппарат уполномоченного, стали колония №6 (9 обращений) и колония №3 (8 обращений). Ни одной жалобы не пришло из исправительной колонии №12 и лечебно-профилактического учреждения №11.
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