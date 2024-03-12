Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня

В одном из городских пабликов омичка рассказала об инциденте, который произошел сегодня утром в автобусе №58. По словам женщины, водитель транспорта ездит с открытыми дверями и не дожидается, когда пассажиры окончательно покинут салон. Из-за его действий пострадала пенсионерка. Омичка медленно выходила из автобуса, однако водитель не стал ждать, пока она покинет транспорт, и решил продолжить движение. В результате, женщине, которая уже лежала на асфальте, защемило дверями ногу. На жалобу обратили внимание в городской администрации и принесли извинения за такое поведение водителя, а также пообещали провести инструктаж с водительским составом.