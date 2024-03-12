Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Новость №1. В Омской области учитель избивал и пинал ногами шестиклассника прямо на уроке
В Азовском районе Омской области случился жуткий инцидент. Учитель немецкого языка избил школьника прямо во время урока. Действия преподавателя попали на видео, на записи слышно крики ребенка и голос педагога. Информацию о конфликте в соцсетях опубликовала родственница мальчика. Произошедшее подтвердил и глава омского Минобра Иван Кротт, он уточнил, что учитель уже написал заявление на увольнение. Сейчас по этому факту проводится проверка.
Новость №2. Мэр Называевска, виновный в крупном пожаре, получил лишь штраф за многомилионный ущерб
В омском суде вынесли приговор мэру Называевска Виктору Лупиносу, его, вместе с экс-начальником отдела называевского РЭС Евгением Шаламовым, признали виновными в халатности. В мае 2022 года по их вине произошел крупный пожар, который уничтожил 97 частных домов и многоэтажек. Материальный ущерб составил не меньше 193 млн рублей, а потерпевшими стали 115 человек. Подсудимые так и не признали вину в случившемся, в результате судебных разбирательств Виктору Лупиносу назначили штраф в размере 80 тысяч рублей, а Шаламову — 60 тысяч рублей.
Новость №3. Омичи пожаловались на водителя автобуса, который подвергает пассажиров опасности
В одном из городских пабликов омичка рассказала об инциденте, который произошел сегодня утром в автобусе №58. По словам женщины, водитель транспорта ездит с открытыми дверями и не дожидается, когда пассажиры окончательно покинут салон. Из-за его действий пострадала пенсионерка. Омичка медленно выходила из автобуса, однако водитель не стал ждать, пока она покинет транспорт, и решил продолжить движение. В результате, женщине, которая уже лежала на асфальте, защемило дверями ногу. На жалобу обратили внимание в городской администрации и принесли извинения за такое поведение водителя, а также пообещали провести инструктаж с водительским составом.