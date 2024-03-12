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Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня

12 марта 2024, 14:34
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области учитель избивал и пинал ногами шестиклассника прямо на уроке

В Азовском районе Омской области случился жуткий инцидент. Учитель немецкого языка избил школьника прямо во время урока. Действия преподавателя попали на видео, на записи слышно крики ребенка и голос педагога. Информацию о конфликте в соцсетях опубликовала родственница мальчика. Произошедшее подтвердил и глава омского Минобра Иван Кротт, он уточнил, что учитель уже написал заявление на увольнение. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Конфликт попал на видео. Учитель из Омской области избил ученика прямо во время урока
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Новость №2. Мэр Называевска, виновный в крупном пожаре, получил лишь штраф за многомилионный ущерб

В омском суде вынесли приговор мэру Называевска Виктору Лупиносу, его, вместе с экс-начальником отдела называевского РЭС Евгением Шаламовым, признали виновными в халатности. В мае 2022 года по их вине произошел крупный пожар, который уничтожил 97 частных домов и многоэтажек. Материальный ущерб составил не меньше 193 млн рублей, а потерпевшими стали 115 человек. Подсудимые так и не признали вину в случившемся, в результате судебных разбирательств Виктору Лупиносу назначили штраф в размере 80 тысяч рублей, а Шаламову — 60 тысяч рублей.

На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами
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Новость №3. Омичи пожаловались на водителя автобуса, который подвергает пассажиров опасности

В одном из городских пабликов омичка рассказала об инциденте, который произошел сегодня утром в автобусе №58. По словам женщины, водитель транспорта ездит с открытыми дверями и не дожидается, когда пассажиры окончательно покинут салон. Из-за его действий пострадала пенсионерка. Омичка медленно выходила из автобуса, однако водитель не стал ждать, пока она покинет транспорт, и решил продолжить движение. В результате, женщине, которая уже лежала на асфальте, защемило дверями ногу. На жалобу обратили внимание в городской администрации и принесли извинения за такое поведение водителя, а также пообещали провести инструктаж с водительским составом.

Поехал с наполовину вышедшей женщиной. Омичи рассказали о жутком инциденте в автобусе
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