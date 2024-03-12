Конфликт попал на видео. Учитель из Омской области избил ученика прямо во время урока

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В деревне Сегизбай Азовского немецкого национального района учитель избил шестиклассника во время урока. Об этом рассказала родственница мальчика в паблике «ЧП Омск» и поделилась видеозаписью произошедшего.
К сожалению, на видео не было самого момента избиения, но были слышны крики мальчика и голос учителя. Как рассказала родственница пострадавшего, мама мальчика обратилась к участковому, но в школе попытались замять инцидент.
«Это учитель немецкого языка! И ни один из учителей не пришел на помощь на такие крики! Сегодня моя тетя (мать пострадавшего) пошла в школу, вызвала участкового, но все осталось безнаказанно! Потому что все переживают за репутацию школы!
Все дети видели как он его избивал, пинал ногами! И директор этой школы не хочет его увольнять!», — рассказала родственница пострадавшего мальчика.
Информацию о произошедшем подтвердил глава омского Минобра Иван Кротт. Также он уточнил, что учитель уже написал заявление на увольнение.
«Мы инициировали проверку, работает полиция. Сейчас могу сказать, что это единичный случай. Недопустимое поведение педагога. В школе будут работать психологи областного центра психолого-медико-социального сопровождения. Это будет не разовая акция, потому что, судя по всему, в пролонгированной работе нуждается коллектив, дети и их родители», — написал Иван Кротт в своем телеграм-канале.
В пресс-службе омского следкома сообщили о начале доследственной проверки информации по данному факту. Предполагается, что проверят действия не только учителя, но и администрации школы. В результате проверки может быть вынесено процессуальное решение.