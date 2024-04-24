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Пожароопасный сезон

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2024
Просрочили. Омская природоохранная прокуратура вернула бюджету почти 20 млн рублей
Как оказалось, в Главном управлении лесного хозяйства недостаточно работали с «должниками».
24 апреля, 09:03
Хоценко поручил разработать проект особого противопожарного режима в Омской области
В этом году на территории региона будет установлен особый противопожарный режим, он начнет действовать с 15 апреля.
11 апреля, 11:30
Огонь рядом. Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области
22 марта, 07:10
Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня
12 марта, 14:34
100 млн ущерба. Подрядчик и начальник цеха «ТГК-11» попали под суд из-за пожара
1 февраля, 08:07
2023
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
С 4 по 6 августа местами по региону ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).
3 августа 2023, 08:48
Не поджигайте траву! В Омской области начался пожароопасный сезон
В этот период любое возгорание может спровоцировать пожар.
10 апреля 2023, 06:44

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