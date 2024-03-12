На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Мэру города Называевск Виктору Лупиносу огласили приговор в рамках уголовного дела о крупном пожаре. Его вместе с экс-начальником отдела называевского РЭС Евгением Шаламовым признали виновными в халатности (ст. 293 УК РФ).
По их вине в городе произошел очень серьезный пожар в мае 2022 года. Доказано, что мэр не позаботился о пожарной безопасности и спокойно подписал месяцем ранее документы, что необходимые работы были проведены (уборка мусора, сухостоя и прочее). Шаламов также халатно отнесся к этому.
В тот роковой день на трансформаторной подстанции на Железнодорожной улице произошло короткое замыкание. Далее от искр пламя перешло на сухой камыш и траву. По итогу огонь пошел дальше и уничтожил 97 частных домов и многоэтажек. Кто-то из местных жителей пострадал при пожаре. Материальный ущерб составил не меньше 193 млн рублей. В общей сложности потерпевшими стали 115 человек, в том числе представители бизнеса.
В прокуратуре Омской области рассказали, что фигуранты дела так и не признали вину. Сначала их заключали под стражу, чуть позже — под домашний арест. Перед оглашением приговора Лупинос и Шаламов уже могли выходить на улицу, но действовал запрет на определенные действия. Кстати, первый вернулся на пост мэра в апреле 2023 года.
Ему назначили штраф в размере 80 тыс рублей, а со второго подсудимого взыщут 60 тыс рублей. На этом суд остановился. Наряду с этим следствие обратилось к губернатору и в региональное МЧС, чтобы впредь за проведением противопожарных работ следили тщательнее.