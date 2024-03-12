На этом все. Мэр Называевска отделался штрафом за страшный пожар с погорельцами

В прокуратуре Омской области рассказали, что фигуранты дела так и не признали вину. Сначала их заключали под стражу, чуть позже — под домашний арест. Перед оглашением приговора Лупинос и Шаламов уже могли выходить на улицу, но действовал запрет на определенные действия. Кстати, первый вернулся на пост мэра в апреле 2023 года.