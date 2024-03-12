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Омичи пожаловались на водителя автобуса, который подвергает пассажиров опасности

Поехал с наполовину вышедшей женщиной. Омичи рассказали о жутком инциденте в автобусе

12 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на водителя автобуса, который подвергает пассажиров опасности

По словам омички, которая стала свидетельницей произошедшего, водитель автобуса не закрывает двери во время движения и трогается с места до того, как пассажиры покидают салон.

Сообщение о жутком инциденте появилось в городском паблике «Голос Омска». Женщина, которая стала свидетельницей произошедшего, рассказала, что водитель автобуса №58 («Поселок Чкаловский — ПО Иртыш») ездит с открытыми дверями и не дожидается, когда пассажиры окончательно покинут салон.

Неприятная ситуация произошла сегодня утром. Омичка зашла в транспорт на остановке «3-я Чередовая улица».

«На полу автобуса была корка льда, очень скользко. Я вошла, автобус тронулся и не закрыл задние двери. Проехав несколько десятков метров, водитель все-таки закрыл их, после того, как люди начали ему кричать. К слову, пока он ехал, я чуть не выкатилась из автобуса на ходу», — рассказала женщина.

На следующей остановке из салона выходила пенсионерка. По словам автора публикации, она делала это медленно, так как боялась поскользнуться. Однако водитель не стал ждать, пока омича выйдет, и решил продолжить движение.

«Водитель поехал снова с открытыми дверями и с наполовину вышедшей женщиной. Апофеозом стало то, что он еще и двери начал закрывать. Женщине, которая уже лежала на асфальте, защемило дверями ногу. Водитель, опять же, после криков пассажиров остановился и открыл двери», — добавила пассажирка.

Омичка также отметила, что была шокирована равнодушием людей, которые стояли на остановке и наблюдали за ситуацией без малейшего участия.

На жалобу обратили внимание в городской администрации и принесли извинения за такое поведение водителя.

«В рабочем порядке ваше обращение направлено перевозчику маршрута № 58 для проведения проверки и инструктажа с водительским составом. Приносим извинения», — ответили в мэрии.
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