Поехал с наполовину вышедшей женщиной. Омичи рассказали о жутком инциденте в автобусе

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сообщение о жутком инциденте появилось в городском паблике «Голос Омска». Женщина, которая стала свидетельницей произошедшего, рассказала, что водитель автобуса №58 («Поселок Чкаловский — ПО Иртыш») ездит с открытыми дверями и не дожидается, когда пассажиры окончательно покинут салон.
Неприятная ситуация произошла сегодня утром. Омичка зашла в транспорт на остановке «3-я Чередовая улица».
«На полу автобуса была корка льда, очень скользко. Я вошла, автобус тронулся и не закрыл задние двери. Проехав несколько десятков метров, водитель все-таки закрыл их, после того, как люди начали ему кричать. К слову, пока он ехал, я чуть не выкатилась из автобуса на ходу», — рассказала женщина.
На следующей остановке из салона выходила пенсионерка. По словам автора публикации, она делала это медленно, так как боялась поскользнуться. Однако водитель не стал ждать, пока омича выйдет, и решил продолжить движение.
«Водитель поехал снова с открытыми дверями и с наполовину вышедшей женщиной. Апофеозом стало то, что он еще и двери начал закрывать. Женщине, которая уже лежала на асфальте, защемило дверями ногу. Водитель, опять же, после криков пассажиров остановился и открыл двери», — добавила пассажирка.
Омичка также отметила, что была шокирована равнодушием людей, которые стояли на остановке и наблюдали за ситуацией без малейшего участия.
На жалобу обратили внимание в городской администрации и принесли извинения за такое поведение водителя.
«В рабочем порядке ваше обращение направлено перевозчику маршрута № 58 для проведения проверки и инструктажа с водительским составом. Приносим извинения», — ответили в мэрии.