Обвинение тренера «Авангарда», стих про дороги и пробки из-за метели. Омск сегодня

Не секрет, что на состояние омских дорог в последнее время приходит огромное количество жалоб. Однако одна из них сумела выделиться на фоне общей массы — омичка написала целое стихотворение о состоянии городских улиц и тротуаров. На фон своему произведению она поставила фотографии из разных районов Омска, которые хорошо иллюстрируют суть жалобы. Часть строчек можно прочитать в материале.