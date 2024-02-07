Обвинение тренера «Авангарда», стих про дороги и пробки из-за метели. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Новость №1. Кравца обвинили в нападении на экс-игрока омского «Авангарда» Толчинского
После фееричного матча со «СКА», тренера омского «Авангарда» обвинили в намеренном нападении одного из «ястребов» на Сергея Толчинского. По мнению главного тренера питерского клуба Романа Ротенберга, эпизод, в котором Никита Холодилин сделал жесткий силовой прием против Толчинского, заранее спланировал Михаил Кравец. Более того, Ротенберг уверен, что спортсмена хотели «убить» на льду, а потому намерен «разобраться» в этом эпизоде.
Новость №2. Омичка написала стихотворение об удручающем состоянии городских дорог
Не секрет, что на состояние омских дорог в последнее время приходит огромное количество жалоб. Однако одна из них сумела выделиться на фоне общей массы — омичка написала целое стихотворение о состоянии городских улиц и тротуаров. На фон своему произведению она поставила фотографии из разных районов Омска, которые хорошо иллюстрируют суть жалобы. Часть строчек можно прочитать в материале.
Новость №3. Из-за мощной метели омские дороги погрязли в километровых заторах
Изменение погоды, традиционно, порождает заторы на многих магистралях города. Так, из-за сегодняшней сильнейшей метели с 8-балльными пробками столкнулись водители, которые решили проложить маршрут через центральные улицы города, а также улицу Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, улицу Кирова на Московке, Космический проспект и некоторые дороги левобережья.