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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

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Обвинение тренера «Авангарда», стих про дороги и пробки из-за метели. Омск сегодня

7 февраля 2024, 13:58
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Кравца обвинили в нападении на экс-игрока омского «Авангарда» Толчинского

После фееричного матча со «СКА», тренера омского «Авангарда» обвинили в намеренном нападении одного из «ястребов» на Сергея Толчинского. По мнению главного тренера питерского клуба Романа Ротенберга, эпизод, в котором Никита Холодилин сделал жесткий силовой прием против Толчинского, заранее спланировал Михаил Кравец. Более того, Ротенберг уверен, что спортсмена хотели «убить» на льду, а потому намерен «разобраться» в этом эпизоде.

По наводке тренера. Кравца обвинили в нападении на экс-игрока «Авангарда» Толчинского
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Новость №2. Омичка написала стихотворение об удручающем состоянии городских дорог

Не секрет, что на состояние омских дорог в последнее время приходит огромное количество жалоб. Однако одна из них сумела выделиться на фоне общей массы — омичка написала целое стихотворение о состоянии городских улиц и тротуаров. На фон своему произведению она поставила фотографии из разных районов Омска, которые хорошо иллюстрируют суть жалобы. Часть строчек можно прочитать в материале.

«Неряшливый город». Омичка написала стих о плачевном состоянии дорог и тротуаров
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Новость №3. Из-за мощной метели омские дороги погрязли в километровых заторах

Изменение погоды, традиционно, порождает заторы на многих магистралях города. Так, из-за сегодняшней сильнейшей метели с 8-балльными пробками столкнулись водители, которые решили проложить маршрут через центральные улицы города, а также улицу Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, улицу Кирова на Московке, Космический проспект и некоторые дороги левобережья.

Осадки и плохая видимость. Из-за мощной метели омские дороги сковали пробки
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