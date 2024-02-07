По наводке тренера. Кравца обвинили в нападении на экс-игрока «Авангарда» Толчинского

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Вчера вечером, 6 февраля, «Авангард» встретился с СКА и победил со счетом 5:9. Главный тренер Роман Ротенберг заявил, что один из лидеров их команды Сергей Толчинский подвергся нападению по указанию наставника омских «ястребов» Михаила Кравца.
Это произошло во втором периоде. Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин сделал жесткий силовой прием против Толчинского. После этого форвард СКА ушел в раздевалку и в игре больше не участвовал.
Ротенберг уверен, что их спортсмена хотели «убить» на льду. На пресс-конференции после матча он сказал, что в этой ситуации необходимо разобраться, поскольку это происходит не впервые. По его мнению, на матче «Авангарда» с «Ак Барсом» нападающего Артема Лукоянова хотели также «прибить».
«Грязь в хоккее нам не нужна. Потеряем и спонсоров, и болельщиков. Нужно играть в хоккей. Зачем своих игроков заставлять бить в голову, идти на какие-то грязные приемы?» — отметил главный тренер СКА.
Он также заявил, что Кравец уже давал подобные указания хоккеистам, когда работал в СКА и в «Сочи». Наставник омского «Авангарда» посчитал слова Ротенберга оскорбляющими. Главный тренер «ястребов» сказал, что он никогда и не думал, чтобы поручать своим подопечным устраивать драки. Заявления Ротенберга Михаил Кравец назвал неправильными, выдумками и «чистой неправдой». По его мнению, нужно уважать соперника, даже тогда, когда проиграл.
Напомним, что 28-летний спортсмен Сергей Толчинский перешел в петербургскую команду в мае прошлого года. Он заключил контракт с СКА на пять лет. Хоккеист играл в омском клубе три сезона с 2020 года.
Добавим, что этот и другие спортсмены, которых курирует агент Шуми Бабаев покинули «Авангард». Это произошло после громкого конфликта между Бабаевым и представителями омского клуба.
После травмирования Толчинского игрок «Авангарда» Никита Холодилин и «армеец» Александр Гальченюк начали драться прямо на льду. Обоих отправили на скамейку на две минуты.