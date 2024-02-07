По наводке тренера. Кравца обвинили в нападении на экс-игрока «Авангарда» Толчинского

Он также заявил, что Кравец уже давал подобные указания хоккеистам, когда работал в СКА и в «Сочи». Наставник омского «Авангарда» посчитал слова Ротенберга оскорбляющими. Главный тренер «ястребов» сказал, что он никогда и не думал, чтобы поручать своим подопечным устраивать драки. Заявления Ротенберга Михаил Кравец назвал неправильными, выдумками и «чистой неправдой». По его мнению, нужно уважать соперника, даже тогда, когда проиграл.