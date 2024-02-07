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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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Осадки и плохая видимость. Из-за мощной метели омские дороги сковали пробки

7 февраля 2024, 13:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из-за мощной метели омские дороги сковали километровые пробки

Сейчас наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на центральных улицах города.

Изменение погоды, традиционно, порождает заторы на многих магистралях города. Особенно, если это изменение — сильнейшая метель, которая снижает видимость и повышает опасность передвижения.

Согласно данным приложения «Яндекс Карты», с 8-балльными пробками столкнулись водители, которые проложили маршрут через центральные улицы города, а именно: Интернациональную, Гагарина, Герцена и проспект Карла Маркса. Также из-за ДТП движение затруднено на Фрунзенском мосту.

Заторы наблюдаются не только в центре Омска. Так, например, пробки затронули улицу Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, улицу Кирова на Московке и Космический проспект. На Левом берегу сложная дорожная ситуация сейчас на улицах Конева, 70 лет Октября и бульваре Архитекторов, а в Нефтяниках — на пересечении улицы Заозерная и проспекта Королева.

Фото: Скриншот приложения «Яндекс Карты»
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#Снег#Пробки#Снегопад#Омск#Омская область#Метель#Новости#Последствия снегопада#Анастасия Баянова#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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