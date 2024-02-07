Осадки и плохая видимость. Из-за мощной метели омские дороги сковали пробки

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Изменение погоды, традиционно, порождает заторы на многих магистралях города. Особенно, если это изменение — сильнейшая метель, которая снижает видимость и повышает опасность передвижения.
Согласно данным приложения «Яндекс Карты», с 8-балльными пробками столкнулись водители, которые проложили маршрут через центральные улицы города, а именно: Интернациональную, Гагарина, Герцена и проспект Карла Маркса. Также из-за ДТП движение затруднено на Фрунзенском мосту.
Заторы наблюдаются не только в центре Омска. Так, например, пробки затронули улицу Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, улицу Кирова на Московке и Космический проспект. На Левом берегу сложная дорожная ситуация сейчас на улицах Конева, 70 лет Октября и бульваре Архитекторов, а в Нефтяниках — на пересечении улицы Заозерная и проспекта Королева.