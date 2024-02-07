Осадки и плохая видимость. Из-за мощной метели омские дороги сковали пробки

Заторы наблюдаются не только в центре Омска. Так, например, пробки затронули улицу Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе, улицу Кирова на Московке и Космический проспект. На Левом берегу сложная дорожная ситуация сейчас на улицах Конева, 70 лет Октября и бульваре Архитекторов, а в Нефтяниках — на пересечении улицы Заозерная и проспекта Королева.