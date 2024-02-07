«Неряшливый город». Омичка написала стих о плачевном состоянии дорог и тротуаров

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Необычная жалоба на состояние дорог появилась сегодня в паблике «Омск ВК». Омичка решила выразить свое недовольство уборкой города в стихотворной форме. На фон своему произведению она поставила фотографии из разных районов Омска, которые хорошо иллюстрируют суть жалобы.
«Неряшливый город, хозяина нет. Я б стих написала, но я не поэт. Попробую я пару строчек сложить, и что накипело в душе, изложить. Хотела спросить, кто там, у руля: дорога ли вам наша родная земля?» — такими строчками начинается стихотворение.
По словам автора, видео и фото, использованные в получившемся клипе, предоставляли сами омичи, которые также недовольны ситуацией.
Напомним, что в скором времени жителей региона ждет сильное потепление. Температура воздуха опустится до +2 градусов, что также может повлиять на состояние дорог и образование снежной «каши».