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Омичка написала стихотворение о плачевном состоянии городских дорог

«Неряшливый город». Омичка написала стих о плачевном состоянии дорог и тротуаров

7 февраля 2024, 12:21
Фото: 1MI

Омичка написала стихотворение о плачевном состоянии городских дорог

Свое творчество она опубликовала в городском паблике, на фоне стихотворения можно увидеть фотографии «каши» из снега на омских дорогах.

Необычная жалоба на состояние дорог появилась сегодня в паблике «Омск ВК». Омичка решила выразить свое недовольство уборкой города в стихотворной форме. На фон своему произведению она поставила фотографии из разных районов Омска, которые хорошо иллюстрируют суть жалобы.

«Неряшливый город, хозяина нет. Я б стих написала, но я не поэт. Попробую я пару строчек сложить, и что накипело в душе, изложить. Хотела спросить, кто там, у руля: дорога ли вам наша родная земля?» — такими строчками начинается стихотворение.

По словам автора, видео и фото, использованные в получившемся клипе, предоставляли сами омичи, которые также недовольны ситуацией.

Напомним, что в скором времени жителей региона ждет сильное потепление. Температура воздуха опустится до +2 градусов, что также может повлиять на состояние дорог и образование снежной «каши».

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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Уборка снега#Новости#Снегопады#Мокрый снег#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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