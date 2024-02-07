«Неряшливый город». Омичка написала стих о плачевном состоянии дорог и тротуаров

Необычная жалоба на состояние дорог появилась сегодня в паблике «Омск ВК». Омичка решила выразить свое недовольство уборкой города в стихотворной форме. На фон своему произведению она поставила фотографии из разных районов Омска, которые хорошо иллюстрируют суть жалобы.