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На омской трассе экипаж ДПС помог мужчине, которому на руку упал кузов КамАЗа

Раздробило кисть. Экипаж ДПС помог омичу, которому на руку упал кузов КамАЗа

31 января 2024, 11:27
Фото: 1MI

На омской трассе экипаж ДПС помог мужчине, которому на руку упал кузов КамАЗа

Инспекторы доставили пострадавшего в клиническую больницу в Октябрьском округе Омска.

Экипаж ДПС стоял на трассе Омск–Черлак, когда к инспекторам подъехал автомобиль, из которого вышел взволнованный мужчина и попросил помочь. Оказалось, что в его машине сидит друг с серьезной травмой руки и нужно как можно скорее доставить его в медицинское учреждение.

Омич рассказал, что пострадавший занимался ремонтом КамАЗа, однако в один момент сместился домкрат и кузов грузовика упал на руку 42-летнего мужчины, раздробив ему кисть.

Госавтоинспекторы сопроводили автомобиль с пострадавшим, так как пересаживать его в патрульную машину было опасно. С мигалками они добрались до «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2» на улице Лизы Чайкиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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