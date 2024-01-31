Раздробило кисть. Экипаж ДПС помог омичу, которому на руку упал кузов КамАЗа

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Экипаж ДПС стоял на трассе Омск–Черлак, когда к инспекторам подъехал автомобиль, из которого вышел взволнованный мужчина и попросил помочь. Оказалось, что в его машине сидит друг с серьезной травмой руки и нужно как можно скорее доставить его в медицинское учреждение.
Омич рассказал, что пострадавший занимался ремонтом КамАЗа, однако в один момент сместился домкрат и кузов грузовика упал на руку 42-летнего мужчины, раздробив ему кисть.
Госавтоинспекторы сопроводили автомобиль с пострадавшим, так как пересаживать его в патрульную машину было опасно. С мигалками они добрались до «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2» на улице Лизы Чайкиной, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.