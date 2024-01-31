Раздробило кисть. Экипаж ДПС помог омичу, которому на руку упал кузов КамАЗа

Экипаж ДПС стоял на трассе Омск–Черлак, когда к инспекторам подъехал автомобиль, из которого вышел взволнованный мужчина и попросил помочь. Оказалось, что в его машине сидит друг с серьезной травмой руки и нужно как можно скорее доставить его в медицинское учреждение.