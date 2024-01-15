Чуть не замерз. «Социальный патруль» спас бездомного жителя Усть-Ишимского района

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Мужчину нашли на обочине дороги, когда были сильные морозы. Полицейские доставили его в больницу. У пенсионера диагностировали обморожение конечностей. Врачам пришлось оперировать.
Специалистам центра удалось восстановить все документы мужчины. После операции 60-летнего Юрия оформили в стационарное социальное учреждение.
Как рассказали в министерстве труда, в регионе больше половины бездомных получили помощь и обрели дом. В 2023 году «Социальный патруль» отработал около 200 сигналов, благодаря этому 70% бездомных получили помощь и временный приют. Зимой мест для временного проживания бездомных становится больше на 20% — их предоставляют центры социальной адаптации государственного и негосударственного сектора.
В региональном минтруда уточнили, что обратиться за помощью или сообщить о бездомном можно по номеру 37-34-86.