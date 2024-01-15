Чуть не замерз. «Социальный патруль» спас бездомного жителя Усть-Ишимского района

Как рассказали в министерстве труда, в регионе больше половины бездомных получили помощь и обрели дом. В 2023 году «Социальный патруль» отработал около 200 сигналов, благодаря этому 70% бездомных получили помощь и временный приют. Зимой мест для временного проживания бездомных становится больше на 20% — их предоставляют центры социальной адаптации государственного и негосударственного сектора.