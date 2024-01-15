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Чуть не замерз. «Социальный патруль» спас бездомного жителя Усть-Ишимского района

15 января 2024, 06:17
Фото: Минтруда Омской области
Автор фото неизвестен

В Омской области спасли от морозов бездомного мужчину

Специалисты комплексного центра Усть-Ишимского района спасли замерзающего бездомного 60-летнего жителя. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.

Мужчину нашли на обочине дороги, когда были сильные морозы. Полицейские доставили его в больницу. У пенсионера диагностировали обморожение конечностей. Врачам пришлось оперировать.

Специалистам центра удалось восстановить все документы мужчины. После операции 60-летнего Юрия оформили в стационарное социальное учреждение.

Как рассказали в министерстве труда, в регионе больше половины бездомных получили помощь и обрели дом. В 2023 году «Социальный патруль» отработал около 200 сигналов, благодаря этому 70% бездомных получили помощь и временный приют. Зимой мест для временного проживания бездомных становится больше на 20% — их предоставляют центры социальной адаптации государственного и негосударственного сектора.

В региональном минтруда уточнили, что обратиться за помощью или сообщить о бездомном можно по номеру 37-34-86.

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