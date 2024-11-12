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Травмы

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Ноябрь
Смертельный наезд после ссоры: омич пойдет под суд из-за убийства одного из братьев
44-летний житель рабочего поселка Черлак предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство двух братьев.
12 ноября, 09:29
Не в том месте, не в тот час. В Муромцево водитель ночью переехал 34-летнего пешехода
4 ноября, 06:20
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Октябрь
В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции
Трагический инцидент произошел на станции Комбинатская 27 октября.
28 октября, 09:32
В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта
28 октября, 04:31
Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге
27 октября, 07:45
Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
Жениху грозит до 9 лет лишения свободы за смерть гостя, с которым он вступил в конфликт. Прокуратура настаивает на умышленном характере действий новобрачного.
24 октября, 08:14
Смертельный выезд на встречку: авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизнь человека
21 октября, 09:10
Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах
Такие данные приводит региональный Минздрав, больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.
14 октября, 15:25
На трассе Омск-Черлак произошло ДТП с маршрутным такси: пять пассажиров пострадали
11 октября, 08:20
Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель
7 октября, 09:01
Устроила самосуд. В Омской области женщина жестоко избила мужчину за оскорбления
60-летнему пострадавшему пришлось долго восстанавливаться и проходить лечение.
7 октября, 04:52
Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара
4 октября, 07:48
Сентябрь
Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»
21 сентября, 07:13
«Катается по своей программе». Когда в состав «Авангарда» вернется форвард Рид Буше
12 сентября, 04:36
Это не PlayStation. Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о причинах поражения «Амуру»
12 сентября, 04:07
Август
Срочно. Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ
26 августа, 12:26
Возгорание на омском нефтезаводе стало поводом для прокурорской проверки
26 августа, 11:55
Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1
26 августа, 11:16
Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша
18 августа, 05:08

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