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Инспектор

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Вездеходам дороги не нужны. На чем передвигаться по труднодоступной Омской области
7 мая, 09:06
Сжал кулаки. Молодой омич отправится в тюрьму за нападение на инспекторов ДПС
Мужчина нарушил закон, из-за чего ему назначили крупный штраф, это очень его разозлило.
18 марта, 09:51
2023
В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет
Туши животных нашли на трассе Петропавловск-Омск.
14 декабря 2023, 02:12
В Омске вынесли приговор мужчине, который облил инспектора ДПС бензином
С помощью угроз он пытался освободить приятеля от административной ответственности.
4 октября 2023, 07:59
23-летний омич из-за тонировки на «Мерседесе» угодил за решетку
Срок административного ареста составит пять дней.
16 сентября 2023, 10:56
В Омске сбили еще одного сотрудника ДПС, который занимался регулировкой движения
Пострадавшего госпитализировали.
6 июня 2023, 06:35
Бывший инспектор омского УФСИН пойдет под суд за халатность при исполнении службы
15 мая 2023, 06:39
В Омской области поймали браконьеров, охотившихся на кабанов и косуль
Браконьеры продолжаются охотиться несмотря на закончившийся сезон.
1 февраля 2023, 05:04

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