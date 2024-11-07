Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком

Омич обратился в суд после несчастного случая: год назад он упал в яму с кипятком и получил ожог стоп, в результате «Тепловая компания» выплатила ему 250 000 рублей.