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Травма

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Ноябрь
До 10 лет тюрьмы. Омич предстанет перед судом за нападение на сотрудника эконадзора
7 ноября, 08:39
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Стало известно, когда лидер омского «Авангарда» Ткачев выйдет на лед после травмы
2 ноября, 06:12
Октябрь
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
Рваная рана на ноге. Омичка отсудила у торгового центра 130 тысяч рублей за травму
Решение суда еще не вступило в законную силу.
21 октября, 04:55
Травма на всю жизнь. Психолог объяснила, как родителям реагировать на буллинг ребенка
19 октября, 04:41
Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах
Такие данные приводит региональный Минздрав, больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.
14 октября, 15:25
Что значит «оторвался тромб» и почему это смертельно: узнали у сосудистого хирурга
8 октября, 11:19
Почему опасно терпеть головную боль и что такое мигрень? Отвечают врачи
3 октября, 02:30
Понадобилась помощь. В Омске из-за резкого торможения автобуса пострадал ребенок
Инцидент произошел в автобусе №24, сейчас по факту происшествия проводится проверка.
1 октября, 12:27
Сентябрь
Директор омской школы №97 слегла с гипертоническим кризом после инцидента с ученицей
29 сентября, 13:33
Омич отсудил 250 тысяч рублей у «Тепловой компании» за падение в яму с кипятком
Омич обратился в суд после несчастного случая: год назад он упал в яму с кипятком и получил ожог стоп, в результате «Тепловая компания» выплатила ему 250 000 рублей.
25 сентября, 12:54
Попался! Фанаты омского «Авангарда» обнаружили Владимира Ткачева в немецком Штутгарте
22 сентября, 11:32
В омском «Авангарде» рассказали, готов ли Рид Буше выходить на лед
Хоккеист получил травму еще в августе, сейчас он из-за всех сил восстанавливается.
20 сентября, 04:09
Август
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
31 августа, 04:13
Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
21 августа, 05:30
Госпитализировали с травмами. На стадионе в Омской области на девочку упало дерево
20 августа, 10:11
Стало известно, когда форвард «Авангарда» Буше вернется на лед после травмы
15 августа, 07:29
Упал на конек соперника. Травмированного Рида Буше из «Авангарда» обследуют в Минске
14 августа, 03:29
2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше
13 августа, 02:55

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