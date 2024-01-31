90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня

В Омске ищут подрядчика для охраны недостроенного метро, а именно строительных площадок станций «Кристалл» и «Заречная» на Левом берегу. За эту работу омская администрация готова заплатить 10,117 млн рублей. Подрядчику предстоит организовать по два круглосуточных поста на каждую станцию, на которых должны работать не менее четырех человек. Заявки от желающих заняться охраной принимают до 7 февраля.