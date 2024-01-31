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90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня

31 января 2024, 14:30
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. 90-летний омич женился на женщине, которая на 30 лет моложе

Статистикой браков и разводов в Омской области за 2023 год сегодня поделилась начальник управления ЗАГС Наталья Биляченко. Так, самая «возрастная пара», которая зарегистрировала свои отношения узами брака — 90-летний омич и 59-летняя омичка. Следующие по возрасту — 85-летняя женщина и 84-летний мужчина. Всего омские ЗАГСы зарегистрировали 12 443 брака и 8804 развода.

Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
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Новость №2. В Омске за охрану станций недостроенного метро готовы заплатить 10 млн рублей

В Омске ищут подрядчика для охраны недостроенного метро, а именно строительных площадок станций «Кристалл» и «Заречная» на Левом берегу. За эту работу омская администрация готова заплатить 10,117 млн рублей. Подрядчику предстоит организовать по два круглосуточных поста на каждую станцию, на которых должны работать не менее четырех человек. Заявки от желающих заняться охраной принимают до 7 февраля.

Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей
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Новость №3. Омичам рассказали, какая погода ждет регион в первые дни февраля

Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали в Обь-Иртышском УГМС. Последний месяц зимы начнется с холода. Так, например, завтра ночью ожидается понижение температуры до -14… -19 градусов, местами до -25. В светлое время суток станет теплее — составит -10… -15 градусов. Будет небольшой снег с изморозью и гололедицей на дорогах. Юго-восточный, восточный ветер задует со скоростью 3-8 м/с. Полный прогноз погоды смотрите в материале.

Морозно и снежно. Стал известен прогноз погоды на февраль в Омской области
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