Бракосочетания

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2024
В омском ЗАГСе рассказали о количестве свадеб и разводов в январе
9 февраля, 13:49
90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня
31 января, 14:30
2023
Сотрудники ЗАГСов работали на износ. Омичи побили рекорды по свадьбам и разводам
За год в регионе узаконили отношения более 14,5 тысяч пар. А подали на развод почти 9 тысяч омских семей.
13 января 2023, 14:02

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