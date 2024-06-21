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Удачи! Омичка поборется за звание лучшей жены России
У девушки будут три соперницы, которые посетят ее дом.
21 июня, 11:03
Омичка рассказала историю своей любви в эфире передачи Андрея Малахова
Елена Вахний открыла выпуск шоу «Песни от всей души» композицией «Пусть вам повезет в любви».
19 февраля, 13:20
В омском ЗАГСе рассказали о количестве свадеб и разводов в январе
9 февраля, 13:49
90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня
31 января, 14:30
Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
31 января, 09:31
Уезжают, женятся, разводятся. В Омской области снизилась убыль населения
Согласно документу от Омскстата, с января по ноябрь 2023 года убыль населения в регионе сократилась.
25 января, 02:29
2023
Не бывать любви. С начала года в Омской области развелись 7,2 тысячи пар
10 ноября 2023, 06:30
Каждый пятый омич признался, что не знает размера зарплаты своей второй половинки
16 октября 2023, 02:43
Август побил рекорды. В Омской области сыграли 1713 свадеб и оформили 826 разводов
7 сентября 2023, 03:53
Побили все рекорды. На июль в Омской области пришлось наибольшее число разводов
5 августа 2023, 03:51
Леди и джентльмены. Омичи назвали качества идеальных супругов
Результаты опроса ко Дню семьи, любви и верности.
9 июля 2023, 13:39
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Жительницам Омска приходится делать немало намеков своему партнеру, дожидаясь предложения руки и сердца.
20 апреля 2023, 07:03
Март прощаний. Омичи стали разводиться так же часто, как и жениться
С начала этого года разводы чаще всего случались в начале весны.
13 апреля 2023, 07:46
Любовь на четверть века. 70 супружеских пар из Омска наградят особой медалью
Омичи должны прожить в любви и согласии более 25 лет.
14 февраля 2023, 09:16
Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам
67% омичей рассказали, что никогда не заводили служебных романов.
14 февраля 2023, 02:16

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