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Охранник

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2024
Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС
Такие требования будут прописаны в поправках в ГОСТ.
2 ноября, 13:46
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
30 мая, 08:51
90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня
31 января, 14:30
2023
В Омске нашли новогоднего «Гринча», пытавшегося вскрыть сейф в пункте приема металла
Омич заранее приметил сейф в пункте приема металла в Советском округе. Теперь ему грозит до 15 лет в тюрьме.
20 января 2023, 12:31
2022
Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин
В Омской области выгорела животноводческая ферма вместе с охранниками. Следователи устанавливают причины пожара.
21 ноября 2022, 10:54

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