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Охрана

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Ноябрь
«Меня с оружием охраняют»: Кишлак переживает за свою жизнь после нападения в Омске
8 ноября, 11:04
Охранников российских школ обяжут иметь оружие и бронежилет при ЧС
Такие требования будут прописаны в поправках в ГОСТ.
2 ноября, 13:46
Октябрь
Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку
29 октября, 10:27
Сильно покусали ребенка. На заведующую омского детсада из-за нарушений возбудили дело
Прокуратура Октябрьского округа Омска инициировала проверку после того, как стало известно о случаях укусов, произошедших в детском саду.
28 октября, 07:25
В омском депобразования прокомментировали ситуацию с отсутствием охраны в школах
В департаменте заявили, что информация не соответствует реальности.
9 октября, 14:28
Сентябрь
Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника
17 сентября, 06:45
Август
Три месяца патруля. В Омске на охрану аварийных домов выделили 3 млн рублей
31 августа, 10:24
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
2 августа, 07:17
Июль
Минкульт потребовал от «Омского патриотического союза» спасти Пивзавод от разрушения
У здания обрушилась кирпичная кладка со стороны остановки общественного транспорта.
19 июля, 08:07
Июнь
В полном обмундировании. Для омских мостов найдут охрану за 7 миллионов рублей
Всего под бдительную и круглосуточное пешее патрулирование попадет 7 переправ и одна развязка.
23 июня, 10:57
Знакомы с работой. Охраной омской выставки «Флора-2024» за 1 млн займется ЧОП «Свои»
13 июня, 10:43
На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб
6 июня, 04:57
Май
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
30 мая, 08:51
Апрель
На охрану аэропорта «Омск-Федоровка» за 5 месяцев планируют потратить больше 3 млн
11 апреля, 10:40
Март
Будьте бдительны. В Омской области после теракта в Москве усилят охрану массовых мест
23 марта, 03:49
Вплавь по туннелям. Стала известна причина усиления охраны омского метрополитена
Недостроенный объект привлекает слишком много внимания.
10 марта, 11:55
Февраль
Отработанная схема. В омском гипермаркете охранник тележками воровал продукты
Подозреваемый успел набрать товаров на 30 тысяч рублей.
22 февраля, 05:03
Январь
90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня
31 января, 14:30
Пешком и на автомобилях. Охранникам аэропорта Омск-Федоровка заплатят больше миллиона
31 января, 06:08
Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей
31 января, 04:48

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