Морозно и снежно. Стал известен прогноз погоды на февраль в Омской области

Отметим, что эта зима оказалась очень снежной во многих регионах страны. Омская область не стала исключением. Снег обильно засыпает улицы областного центра и трассы за его пределами. Дорожные службы в этом году явно не справляются с объемом работ, как и городская спецтехника. Губернатор и мэр пытаются решить возникшие проблемы, в том числе и тем, что привлекают тяжелые спецмашины региона на уборку города.