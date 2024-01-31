Морозно и снежно. Стал известен прогноз погоды на февраль в Омской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на начало февраля. По данным метеорологов, следующий месяц начнется с достаточно низких температур. Холоднее всего будет на предстоящих выходных.
Завтра ночью, 1 февраля, ожидается -14… -19 градусов, местами -25. В светлое время суток температура составит -10… -15 градусов. Будет небольшой снег с изморозью и гололедицей на дорогах. Юго-восточный, восточный ветер задует со скоростью 3-8 м/с.
В пятницу ночью, 2 февраля, термометр покажет -15… -20 градусов, при прояснении — -25 градусов. Днем воздух прогреется до -11… -16 градусов, местами может быть -6. Прогнозируется умеренный снег и гололедица. Порывы юго-западного ветра составят 2-7 м/с.
В субботу ночью, 3 февраля, похолодает до -17… -22, при прояснении до -27 градусов. Днем будет -8… -13 градусов, местами -18. Возможен небольшой снег, изморозь и гололедица. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Отметим, что эта зима оказалась очень снежной во многих регионах страны. Омская область не стала исключением. Снег обильно засыпает улицы областного центра и трассы за его пределами. Дорожные службы в этом году явно не справляются с объемом работ, как и городская спецтехника. Губернатор и мэр пытаются решить возникшие проблемы, в том числе и тем, что привлекают тяжелые спецмашины региона на уборку города.