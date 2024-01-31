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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

иллюстрация

Морозно и снежно. Стал известен прогноз погоды на февраль в Омской области

31 января 2024, 13:41
Фото: Город55
иллюстрация
Последний месяц зимы начнется с 27-градусных морозов.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на начало февраля. По данным метеорологов, следующий месяц начнется с достаточно низких температур. Холоднее всего будет на предстоящих выходных.

Завтра ночью, 1 февраля, ожидается -14… -19 градусов, местами -25. В светлое время суток температура составит -10… -15 градусов. Будет небольшой снег с изморозью и гололедицей на дорогах. Юго-восточный, восточный ветер задует со скоростью 3-8 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В пятницу ночью, 2 февраля, термометр покажет -15… -20 градусов, при прояснении — -25 градусов. Днем воздух прогреется до -11… -16 градусов, местами может быть -6. Прогнозируется умеренный снег и гололедица. Порывы юго-западного ветра составят 2-7 м/с.

В субботу ночью, 3 февраля, похолодает до -17… -22, при прояснении до -27 градусов. Днем будет -8… -13 градусов, местами -18. Возможен небольшой снег, изморозь и гололедица. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Отметим, что эта зима оказалась очень снежной во многих регионах страны. Омская область не стала исключением. Снег обильно засыпает улицы областного центра и трассы за его пределами. Дорожные службы в этом году явно не справляются с объемом работ, как и городская спецтехника. Губернатор и мэр пытаются решить возникшие проблемы, в том числе и тем, что привлекают тяжелые спецмашины региона на уборку города.

Омских озеленителей подключат к уборке снега
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#Общество#Погода#Снег#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Гололедица#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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