Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
О ситуации с бракосочетаниями и разводами в регионе рассказала начальник управления ЗАГС Наталья Биляченко на пресс-конференции в омском «Доме журналистов».
Так, самый «возрастной брак», заключенный в 2023 году — союз 90-летнего мужчины и 59-летней женщины. Следующие по возрасту — 85-летняя омичка и 84-летний омич. Всего же связать свои отношения узами брака после 75 лет оказалось пожелали 39 мужчин и 11 женщин.
Кроме того, более 74% бракосочетаний были проведены в торжественной обстановке, для 6 298 пар брак оказался первым. Всего же омские ЗАГСы зарегистрировали 12 443 брака и 8804 развода, поделилась Наталья Биляченко.
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