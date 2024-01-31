Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи

Ранее Город55 писал о необычной свадьбе, которая прошла в Омске в прошлом году: торжество прошло… без жениха. Все потому, что молодожены решили не менять даты мероприятия любой ценой, даже несмотря на неожиданные обстоятельства. Подробнее читайте в материале.