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Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи

31 января 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney
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90-летний омич женился на женщине на 30 лет моложе

Статистикой браков в Омской области поделилась начальник управления ЗАГС Наталья Биляченко.

О ситуации с бракосочетаниями и разводами в регионе рассказала начальник управления ЗАГС Наталья Биляченко на пресс-конференции в омском «Доме журналистов».

Так, самый «возрастной брак», заключенный в 2023 году — союз 90-летнего мужчины и 59-летней женщины. Следующие по возрасту — 85-летняя омичка и 84-летний омич. Всего же связать свои отношения узами брака после 75 лет оказалось пожелали 39 мужчин и 11 женщин.

Кроме того, более 74% бракосочетаний были проведены в торжественной обстановке, для 6 298 пар брак оказался первым. Всего же омские ЗАГСы зарегистрировали 12 443 брака и 8804 развода, поделилась Наталья Биляченко.

Ранее Город55 писал о необычной свадьбе, которая прошла в Омске в прошлом году: торжество прошло… без жениха. Все потому, что молодожены решили не менять даты мероприятия любой ценой, даже несмотря на неожиданные обстоятельства. Подробнее читайте в материале.

Сестра вместо жениха. Как омичка организовала свадьбу на миллион без возлюбленного
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#Омск#Омская область#Новости#ЗАГС#Молодожены#Брак#Регистрация брака#Жених#Анастасия Баянова#Невеста
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