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Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
Жениху грозит до 9 лет лишения свободы за смерть гостя, с которым он вступил в конфликт. Прокуратура настаивает на умышленном характере действий новобрачного.
24 октября, 08:14
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
29-летняя Малика и 37-летний Сергей из Омска стали участниками реалити-шоу «Четыре свадьбы».
2 февраля, 08:41
90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня
31 января, 14:30
Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
31 января, 09:31
Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня
30 января, 14:55
2023
Омских мужчин признали самыми экономными женихами в стране
В среднем омичи тратят на обручальные кольца 5800 рублей.
16 марта 2023, 04:38

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