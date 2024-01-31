Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей

Согласно условиям контракта, охранники должны будут патрулировать территорию станций метро, организовать пропускной режим и следить, чтобы на объекты не проникали посторонние люди. При этом никаких специальных средств и оружия у охранников при себе не будет. Заявки от желающих заняться охраной принимают до 7 февраля.