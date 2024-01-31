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Подземный переход на Библиотеке Пушкина

Без оружия и дубинок. На охрану двух станций омского метро выделили 10 млн рублей

31 января 2024, 04:48
Фото: Город55
Подземный переход на Библиотеке Пушкина

В Омске за охрану станций недостроенного метро готовы заплатить 10 млн рублей

Охранять станции «Кристалл» и «Заречная» предстоит с 1 марта по 24 декабря 2024 года.

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика для охраны недостроенного метро, а именно строительных площадок станций «Кристалл» и «Заречная». Первая находится в районе Бульвара Архитекторов и проспекта Комарова, а вторая — вдоль дороги по улице Конева.

За охрану объекта незавершенного строительства с 1 марта по 24 декабря 2024 года готовы заплатить 10,117 млн рублей. Подрядчику предстоит организовать по два круглосуточных поста на каждую станцию, на которых должны работать не менее четырех человек.

Станция КристаллСтанция Кристалл
Станция ЗаречнаяСтанция Заречная
Станция Кристалл
Фото: Портал госзакупок

Согласно условиям контракта, охранники должны будут патрулировать территорию станций метро, организовать пропускной режим и следить, чтобы на объекты не проникали посторонние люди. При этом никаких специальных средств и оружия у охранников при себе не будет. Заявки от желающих заняться охраной принимают до 7 февраля.

Напомним, что в прошлом году в Омске нашли компанию для ликвидации стройплощадок станций омского метро «Рабочая» и «Туполевская». За 3,2 млн рублей работу выполнила омская компания «Градстрой».

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#Общество#Метро#Омск#Долгострой#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Охрана#Юлия Истомина#Омское метро
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