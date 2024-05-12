gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Невеста

Выбрать дату
Март
Ложное заявление. Омич, искавший невесту после теракта в «Крокусе», все выдумал
Девушка все это время была в Омске и более того — даже не знала о своей «свадьбе».
24 марта, 07:33
Февраль
Свадьба перед камерами. Пара из Омска выиграла миллион в популярном телепроекте
Торжество прошло в современном казахском стиле, молодожены потратили на него 900 тысяч рублей.
24 февраля, 03:39
Торжество с необычным финалом. Пара из Омска сыграла свадьбу на популярном телеканале
29-летняя Малика и 37-летний Сергей из Омска стали участниками реалити-шоу «Четыре свадьбы».
2 февраля, 08:41
Январь
90-летний жених, охрана метро и погода в начале февраля. Омск сегодня
31 января, 14:30
Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
31 января, 09:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика